Haiti | la prima repubblica nera e indipendente della storia moderna

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 25 ottobre 2020) Dopo l’opera pioneristica dello storico e militante trotzkista Cyril Lionel Robert James, The Black Jacobins del 1938, la storiografia internazionale ha dovuto attendere almeno cinquant’annidi mettere la rivoluzione dial centro dei suoi interessi. Negli ultimi anni, tuttavia, soprattutto negli Stati Uniti, si sono moltiplicati gli studi che hanno messo l’accento sul contributo dato dagli stessi schiavi a quella rivoluzione dei diritti dell’uomo che, per gezioni, una interessata invenzionetradizione aveva considerato come frutto dell’occidente civilizzato, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.