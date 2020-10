Grande Fratello Vip | Matilde Brandi guasta la bella serata della casa

Leggi su leggilo

(Di sabato 24 ottobre 2020) Lasi prospettava leggera e divertente con la festa organizzata dagli autori del programma. E invece un video dihato tutto. La ormai ex concorrenteè stata eliminata nell’ultima puntata delVip. Ma non per questo si è sottratta dal voler mandare un messaggio video agli ex … L'articolo proviene da leggilo.org.