GF Vip 2020, la brutta figura di Balotelli, scontro Zorzi-Oppini: pagelle dodicesima puntata (Di sabato 24 ottobre 2020) La dodicesima puntata del GF Vip ha riservato grandi sorprese, fra confronti importanti e momenti cult. L’ingresso di Mario Balotelli, molto atteso, non andato come speravano molti, a causa di una pessima battuta nei confronti di Dayane Mello. Alfonso Signorini, con la consueta bravura, a spinto a esporsi Francesco Oppini, al centro di una possibile strategia riguardo Tommaso Zorzi, ed Elisabetta Gregoraci, costretta a prendere una posizione su Pierpaolo Pretelli. MATILDE BRANDI – Uscita dalla Casa del GF Vip, la showgirl si è tolta più di qualche sassolino dalla scarpa. Dopo il video che nelle ore precedenti alla diretta aveva causato un’accesa lite fra Tommaso Zorzi ed Elisabetta Gregoraci, la Brandi è tornata nel loft di Cinecittà per un ... Leggi su dilei (Di sabato 24 ottobre 2020) Ladel GF Vip ha riservato grandi sorprese, fra confronti importanti e momenti cult. L’ingresso di Mario, molto atteso, non andato come speravano molti, a causa di una pessima battuta nei confronti di Dayane Mello. Alfonso Signorini, con la consueta bravura, a spinto a esporsi Francesco, al centro di una possibile strategia riguardo Tommaso, ed Elisabetta Gregoraci, costretta a prendere una posizione su Pierpaolo Pretelli. MATILDE BRANDI – Uscita dalla Casa del GF Vip, la showgirl si è tolta più di qualche sassolino dalla scarpa. Dopo il video che nelle ore precedenti alla diretta aveva causato un’accesa lite fra Tommasoed Elisabetta Gregoraci, la Brandi è tornata nel loft di Cinecittà per un ...

GassmanGassmann : Ascolti tv 19 ottobre 2020: Gassmann sempre meglio del Grande Fratello Vip ?????? - sportli26181512 : Balotelli torna al Grande fratello Vip. E va subito in fuorigioco: Balotelli torna al Grande fratello Vip. E va sub… - brumottistar : RT @Gazzetta_it: #Balotelli (ultima partita giocata in marzo) di nuovo sotto i riflettori per una battuta volgare e sessista al #GFV https:… - zazoomblog : Grande Fratello Vip chi è Giulia Salemi? Vita privata Libro Ex Fidanzato della nuova Concorrente del Reality -… - ToreDeriu : RT @Gazzetta_it: #Balotelli (ultima partita giocata in marzo) di nuovo sotto i riflettori per una battuta volgare e sessista al #GFV https:… -