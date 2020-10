Diletta Leotta | outfit tutto in in pelle con minigonna inguinale | FOTO

Leggi su yeslife

(Di sabato 24 ottobre 2020) La splendidaspicca nel sabato calcistico ed incanta con il suo vestito. Gambe in bella mostra e bellezza solare. Visualizza questo post su Instagram Sei grandi eventi in un sabato unico: su #DAZN sarà una giornata incredibile, io vi aspetto alle 20.45 per #LazioBologna #SeiSuDAZN 🎙🔝 Un post condiviso da 🌸… L'articoloin inconproviene da YesLife.it.