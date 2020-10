Coronavirus. Secondo Palù il 95% dei positivi è asintomatico, ma i dati dell’ISS dicono altro (Di sabato 24 ottobre 2020) In un’intervista pubblicata il 23 ottobre 2020 dal Corriere della Sera il Prof. Giorgio Palù, ordinario di Microbiologia e Virologia dell’Università di Padova, sostiene che il 95% dei casi positivi al Sars-Cov-2 sarebbero asintomatici. Il Corriere, seguendo le parole del professore, titola «Coronavirus, il virologo Palù: “Il 95% dei positivi è asintomatico. Chiudere tutto? No, basta con l’isteria”», ma dove sono i dati? Quali sono le prove a sostegno di tale affermazione? Non ci sono, perché i dati dicono altro. Ecco lo scambio tra il Corriere e il Professore: Risultato: i numeri dei «casi» sono in aumento. Come interpretarli correttamente? «Ecco, ... Leggi su open.online (Di sabato 24 ottobre 2020) In un’intervista pubblicata il 23 ottobre 2020 dal Corriere della Sera il Prof. Giorgio Palù, ordinario di Microbiologia e Virologia dell’Università di Padova, sostiene che il 95% dei casial Sars-Cov-2 sarebbero asintomatici. Il Corriere, seguendo le parole del professore, titola «, il virologo Palù: “Il 95% dei. Chiudere tutto? No, basta con l’isteria”», ma dove sono i? Quali sono le prove a sostegno di tale affermazione? Non ci sono, perché i. Ecco lo scambio tra il Corriere e il Professore: Risultato: i numeri dei «casi» sono in aumento. Come interpretarli correttamente? «Ecco, ...

