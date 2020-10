Coprifuoco, scontri a Napoli: due pregiudicati arrestati, feriti carabinieri e poliziotti. Viminale: «Tutto preordinato» (Di sabato 24 ottobre 2020) Quattro carabinieri feriti, una gazzella dei carabinieri con i vetri del lunotto posteriore mandato in frantumi, diversi poliziotti contusi (il numero esatto non è stato ancora... Leggi su ilmattino (Di sabato 24 ottobre 2020) Quattro, una gazzella deicon i vetri del lunotto posteriore mandato in frantumi, diversicontusi (il numero esatto non è stato ancora...

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco scontri Coprifuoco, scontri e rivolta a Napoli. La commissione Antimafia: «Dietro c'era la regia dei clan di camorra» Il Messaggero Guerriglia Napoli, indagini in corso su ‘regia’ scontri. Forze dell’Ordine ferite

Sono stati bloccati in via Santa Lucia, durante gli scontri di ieri sera ... in una manifestazione pacifica contro il coprifuoco che era stata annunciata due giorni fa da un gruppo di commercianti. Il ...

Napoli, scontri in piazza dopo il lockdown annunciato da De Luca

I manifestanti stanno poi percorrendo tutta la zona del lungomare, chiusa alle 21:00 proprio per via del coprifuoco di Vincenzo De Luca. I giornalisti arrivati sulla zona sono stati cacciati in ...

Sono stati bloccati in via Santa Lucia, durante gli scontri di ieri sera ... in una manifestazione pacifica contro il coprifuoco che era stata annunciata due giorni fa da un gruppo di commercianti. Il ...I manifestanti stanno poi percorrendo tutta la zona del lungomare, chiusa alle 21:00 proprio per via del coprifuoco di Vincenzo De Luca. I giornalisti arrivati sulla zona sono stati cacciati in ...