Coprifuoco per coronavirus, come e quando portare fuori il cane (Di sabato 24 ottobre 2020) ... si può uscire di casa oltre l'orario stabilito solo per motivi di lavoro, di salute o di comprovata emergenza, un parente che sta male, ad esempio, come ricorda laleggepertutti.it.

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco per Coronavirus, coprifuoco anche in Sicilia e nuove restrizioni in Toscana: tutte le misure regione per regione Il Fatto Quotidiano Scontro sulle chiusure e sul coprifuoco alle 18, il Decreto slitta a domani

l’ultimo weekend di ottobre passa con misure differenziate regione per regione sui diversi ‘coprifuoco’, che peraltro potrebbero restare appannaggio dei governatori, senza una direttiva centrale. In ...

Covid: Piemonte, da lunedì scatta il coprifuoco, spostamenti vietati dalle 23 alle 5 (2)

Per questo lavoriamo ogni giorno con gli altri Presidenti, il Ministero della Salute e i nostri epidemiologi, monitorando ora per ora la situazione, pronti ad assumere, con la prudenza che ci ha ...

