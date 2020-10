Coprifuoco alle 20 e lockdown temporanei | le misure urgenti secondo gli scienziati dell’appello a Mattarella – L’intervista

(Di sabato 24 ottobre 2020) 400–500 morti al giorno. La previsione fatta giorni fa dal presidente dei Lincei Giorgio Parisi sulle prospettive dei contagi attuali da Coronavirus è il frutto di calcoli precisi. Talmente precisi che ieri 100da tutto il Paese hanno deciso di inviare una lettera aperta al presidente della Repubblica Sergio, pregando per un intervento deciso con «stringenti da assumere entro due, massimo tre giorni».i 100 studiosi non c’è tempo perleggere come quelle che ritengono siano state prese finora dal governo. «Stringenti», «efficaci», «drastiche»: gli aggettivi utilizzati nella lettera e anticipati dallo stesso fisico Parisi danno tutto il senso dell’urgenza dell’azione. Ma ...

TgLa7 : #Covid_19: anche il Piemonte introduce il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino, a partire da lunedì 26 ottobre - lorepregliasco : Conte accelera dpcm, tra ipotesi coprifuoco alle 18 (ANSA) - rtl1025 : ?? Via libera al #coprifuoco notturno anche in #Piemonte. Sarà dalle 23 alle 5 del mattino, secondo quanto si appren… - veronica270588 : RT @Tg1Raiofficial: A #Milano coprifuoco fino alle cinque della mattina. Silenzio e strade deserte. Notte tranquilla anche a #Roma. #coprif… - junkdiee : @sottonadimerda la base era quella di fare una manifestazione pacifica da parte dei commercianti che protestavano s… -

In piazza contro i Dpcm, il coprifuoco e la dittatura in corso ... e si verificati violenti incidenti con le forze dell'ordine tra cassonetti dati alle fiamme, volanti assaltate e barricate in mezzo ...Notte di fuoco e tensione a Napoli, dove l’introduzione del coprifuoco dalle 23 alle 5 ha dato origine a una protesta violenta per le strade del centro: la maggior parte dei cittadini si sono ...