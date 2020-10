Bollo auto non pagato nel 2020: cosa potrebbe accadere nel 2021 (Di sabato 24 ottobre 2020) A causa dell’emergenza Coronavirus, alcuni tributi sono stati sospesi: i contribuenti tenuti al versamento delle imposte possono così tirare un sospiro di sollievo e affrontare l’emergenza con il portafoglio meno leggero. È anche vero però che sospensione non significa interruzione: vuol dire semplicemente che la scadenza è stata posticipata. Così, ad esempio, chi doveva pagare il Bollo auto entro fine marzo o fine aprile, potrà farlo più tardi. Bollo auto sospeso in 10 Regioni A causa del Coronavirus, il Bollo auto è stato sospeso in 10 Regioni per il momento: Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Toscana, Marche, Lazio, Umbria, Campania, Friuli Venezia Giulia. Infatti, essendo il Bollo ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 24 ottobre 2020) A causa dell’emergenza Coronavirus, alcuni tributi sono stati sospesi: i contribuenti tenuti al versamento delle imposte possono così tirare un sospiro di sollievo e affrontare l’emergenza con il portafoglio meno leggero. È anche vero però che sospensione non significa interruzione: vuol dire semplicemente che la scadenza è stata posticipata. Così, ad esempio, chi doveva pagare ilentro fine marzo o fine aprile, potrà farlo più tardi.sospeso in 10 Regioni A causa del Coronavirus, ilè stato sospeso in 10 Regioni per il momento: Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Toscana, Marche, Lazio, Umbria, Campania, Friuli Venezia Giulia. Infatti, essendo il...

