‘Ballando con le Stelle 15’ | sesta puntata | Elisa Isoardi balla nonostante l’infortunio | critiche per Gilles Rocca | allo spareggio vanno…

Si è appena conclusa una nuova puntata di ballando con le Stelle in cui, come di consueto alcuni personaggi noti accompagnati da maestri di danza si sono messi in gioco, sfidandosi tra loro. A giudicarli sono stati Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni, il cui giudizio varrà per il 40%, mentre il restante 60% verrà decretato dal pubblico a casa attraverso i social. La gara ha preso il via con una prova a sorpresa in cui le 9 coppie ancora in gioco hanno improvvisato interpretando coppie di personaggi famosi, come Fred e Wilma, Tarzan e Jane, Cenerentola e il Principe azzurro, Stanlio e Ollio, e ad aggiudicarsela con bene 25 punti – assegnati solo da Carolyn Smith – sono stati Alessandra Mussolini e Maykel Fonts.

