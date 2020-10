Viabilità Roma Regione Lazio del 23-10-2020 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 23 OTTOBREORE 17:35 MARCO CILUFFO BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO CON IL RACCORDO CI SONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE ALTEZZA VIA DEL MARE ALTRE CODE TRA LE USCITE LAURENTINA E APPIA IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA E PER LAVORI, CI SONO CODE TRA L’USCITA CASSIA E LA SALARIA SEMPRE PER LAVORI SI STA IN CODA SULLAFIUMICINO ALTEZZA VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR CENTRO STESSA SITUAZIONE SULLA COLOMBO TRA MEZZOCAMINO E MALAFEDE VERSO OSTIA CODE PER INCIDENTE SULLA VIA AURELIA TRA VIA AURELIA ANTICA E PIAZZA IRNERIO VERSO IL CENTRO PASSIAMO SUL TRATTO URBANO DELL A24TERAMO SI RALLENTA TRA TOR CERVARA E RACCORDO IN USCITA AL FINE DI ...