Viabilità Roma Regione Lazio del 23-10-2020 ore 17:45 (Di venerdì 23 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 23 OTTOBRE 2020 ORE 17:35 MARCO CILUFFO BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO CON IL RACCORDO CI SONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE ALTEZZA VIA DEL MARE ALTRE CODE TRA LE USCITE LAURENTINA E APPIA IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA E PER LAVORI, CI SONO CODE TRA L’USCITA CASSIA E LA SALARIA SEMPRE PER LAVORI SI STA IN CODA SULLA Roma FIUMICINO ALTEZZA VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR CENTRO STESSA SITUAZIONE SULLA COLOMBO TRA MEZZOCAMINO E MALAFEDE VERSO OSTIA CODE PER INCIDENTE SULLA VIA AURELIA TRA VIA AURELIA ANTICA E PIAZZA IRNERIO VERSO IL CENTRO PASSIAMO SUL TRATTO URBANO DELL A24 Roma TERAMO SI RALLENTA TRA TOR CERVARA E RACCORDO IN USCITA AL FINE DI ... Leggi su romadailynews
muoversincampan : Sull'A1 Roma Napoli, per un incidente, ci sono code tra Caianello e San Vittore verso Roma. #A1 #code #incidente… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 23-10-2020 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 23-10-2020 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 23-10-2020 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 23-10-2020 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
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