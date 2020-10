Tutti i luoghi comuni dell’imbarazzante (e costosissimo) spot di Muccino per la Calabria (Di venerdì 23 ottobre 2020) Atteso con ansia e preceduto da qualche polemica sugli oltre 1.700.000 euro di costi, è finalmente arrivato lo spot di Gabriele Muccino per la Calabria. In otto minuti, uno dei registi italiani più noti ha dato la sua idea di Calabria. Con ben due minuti di titoli di coda, quanto quelli di “C’era una volta in America” (film un po’ più lungo), ne sono rimasti sei, comunque non pochi per promuovere le sue incantevoli bellezze paesaggistiche, la sua incredibile storia ultramillenaria, i suoi stupendi siti archeologici, l’inestimabile patrimonio culturale, il suo nuovo volto dinamico e proiettato al futuro. Ebbene, quello che abbiamo visto, dopo aver creduto nel miracolo di uno spot finalmente ben fatto, ha certamente disatteso le aspettative; anzi, senza ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 ottobre 2020) Atteso con ansia e preceduto da qualche polemica sugli oltre 1.700.000 euro di costi, è finalmente arrivato lodi Gabrieleper la. In otto minuti, uno dei registi italiani più noti ha dato la sua idea di. Con ben due minuti di titoli di coda, quanto quelli di “C’era una volta in America” (film un po’ più lungo), ne sono rimasti sei, comunque non pochi per promuovere le sue incantevoli bellezze paesaggistiche, la sua incredibile storia ultramillenaria, i suoi stupendi siti archeologici, l’inestimabile patrimonio culturale, il suo nuovo volto dinamico e proiettato al futuro. Ebbene, quello che abbiamo visto, dopo aver creduto nel miracolo di unofinalmente ben fatto, ha certamente disatteso le aspettative; anzi, senza ...

insopportabile : Essere a tutti i costi d'esempio e ispirazione per condizionare comportamenti e affrancarsi come riferimento cultur… - peppeprovenzano : Bell'incontro oggi con @south_working sullo #smartworking visto da #Sud. Abbiamo discusso di come rafforzare questa… - MatthewWoody : RT @marcoz984: @tizianotoniutti Li fanno anche in tutti quei luoghi prima delle 23, certo. Ma non è che se li fanno prima, li devono fare a… - timetoewill : Un spot costato più di un milione di euro e promosso dalla regione per ripetere, nel 2020, tutti quei luoghi comuni… - ViaEmilia771 : Ma diamine non dovrebbe essere il governo a dirti di non frequentare luoghi affollati, a dirti di metterti una masc… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti luoghi Emily in Paris: tutti i luoghi di Parigi dove hanno girato la serie Vogue Italia Emergenza Covid-19, in Calabria il Presidente f.f. Spirlì firma l’ordinanza

È altresì prevista la tutela dei pazienti ricoverati in ospedale con lo stop alle visite parentali, che vale anche per le rsa e per tutti quei luoghi di ricovero dove ci sono categorie svantaggiate».

NUOVA ORDINANZA ANTI-COVID, SPIRLÌ AI CALABRESI: «TUTELIAMO LA SALUTE DI TUTTI»

Dobbiamo evitare gli assembramenti soprattutto nelle piazze, nei luoghi pubblici o davanti ai locali ... Ognuno di noi ha bisogno di tutti gli altri. Garantiamoci a vicenda la tutela della salute, in ...

È altresì prevista la tutela dei pazienti ricoverati in ospedale con lo stop alle visite parentali, che vale anche per le rsa e per tutti quei luoghi di ricovero dove ci sono categorie svantaggiate».Dobbiamo evitare gli assembramenti soprattutto nelle piazze, nei luoghi pubblici o davanti ai locali ... Ognuno di noi ha bisogno di tutti gli altri. Garantiamoci a vicenda la tutela della salute, in ...