Torino, Giampaolo: «Prestazione di spessore e sacrificio. Dispiace per il pari» (Di venerdì 23 ottobre 2020) Marco Giampaolo ha parlato dopo il 3-3 in Sassuolo-Torino Marco Giampaolo, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio 3-3 in casa del Sassuolo. Prestazione – «Col Sassuolo si gioca male, è la squadra che ha il miglior palleggio. Trova sempre la superiorità numerica. Hanno tanti giocatori bravi nell’uno contro uno. Il Torino ha giocato con fede. Prestazione importante, Dispiace per il pareggio. Partita di grande spessore e sacrifico. Forse abbiamo sprecato in diverse situazioni». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Marcoha parlato dopo il 3-3 in Sassuolo-Marco, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio 3-3 in casa del Sassuolo.– «Col Sassuolo si gioca male, è la squadra che ha il miglior palleggio. Trova sempre la superiorità numerica. Hanno tanti giocatori bravi nell’uno contro uno. Ilha giocato con fede.importante,per il pareggio. Partita di grandee sacrifico. Forse abbiamo sprecato in diverse situazioni». Leggi su Calcionews24.com

Edorsi53 : @il_j4ck Il lavoro di un tecnico non può essere ridotto ad una scelta discutibile. Il #Torino comincia ad avere un'… - Calciomerc : Al Mapei stadium #Sassuolo e #Torino danno vita ad uno spettacolare 3-3. Granata di #Giampaolo in vantaggio per 3-1… - Toro_News : ?? | GIAMPAOLO NEL POSTPARTITA DI #SASSUOLOTORINO “Una prestazione importante, che mi è piaciuta, certo che a otto… - IlfuEelst : Cmq vi dico la verità: avevo pronto in bozze il tweet 'A Torino c'è solo un Maestro' ma con Giampaolo, eh ciao ?? - alessio_morra : L'#AstonVilla, a sorpresa, aveva sempre vinto, stasera ha perso in casa 3-0 con il #Leeds di #Bielsa. #AVLLEE… -