Sul Mes tante verità | nessuna verità

È una telenovela infinita quella del Mes. Eravamo partiti, ad aprile, con le conclusioni dell'Eurogruppo in cui si parlava di "linea speciale di credito per il finanziamento di spese sanitarie dirette o indirette, cura e costi della prevenzione collegata al Covid-19". Non erano richiesti molti sforzi, allora, per capire che quei soldi non potevano che valere per spese future, se non altro perché la partita col Covid era appena all'inizio. Non a caso il ministro della Salute Speranza aveva nelle settimane successive parlato di un "piano" per la sanità che doveva "poggiare" anche sul Mes.Già a luglio, tuttavia, aveva fatto capolino una diversa interpretazione delle clausole di utilizzo di queste risorse: non più nuove spese, ma ricostituzione della cassa statale nel frattempo assottigliatasi per via di ...

