Spostamenti e coprifuoco: così le Regioni preparano nuove chiusure (Di venerdì 23 ottobre 2020) Le Regioni preparano nuove chiusure: nel mirino gli Spostamenti tra territori confinanti e il coprifuoco. Dopo le chiusure notturne decise in Campania, Lazio e Lombardia e il lockdown territoriale a ...

Ultime Notizie dalla rete : Spostamenti coprifuoco Spostamenti e coprifuoco: così le Regioni preparano nuove chiusure Today.it Nuovo lockdown (soft) o coprifuoco ovunque dalle 21: 7-10 giorni di tempo per decidere

Un nuovo lockdown, versione leggera, oppure coprifuoco serale in tutta Italia ... Verso il semi lockdown Verranno a breve vietati gli spostamenti non essenziali in una sorta di semi-lockdown? Tommaso ...

Coronavirus italia, se i contagi non scendono entro 7 giorni il governo ricorrerà al lockdown

Lombardia e Lazio dove vige il coprifuoco notturno, ma non tutti sono d’accordo sulla strada da perseguire per limitare i contagi. Non è escluso che già venerdì i governatori concordino limitazioni ...

