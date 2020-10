Sassuolo Torino 0-1 LIVE: Chiriches, Belotti e Verdi vicini al gol (Di venerdì 23 ottobre 2020) Al Mapei Stadium, la 5ª giornata di Serie A 2020/21 tra Sassuolo e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al Mapei Stadium, Sassuolo e Torino si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sassuolo Torino 0-1 MOVIOLA 57′ Occasioni Verdi e Belotti – Il Gallo Belotti vede e serve Verdi che entra in area e calcia ma Consigli è super in uscita. Dal corner seguente ancora colpo di testa di Belotti, Consigli alza in angolo. 55′ Occasione Belotti – Colpo di testa del Gallo su azione d’angolo, ottima risposta di Consigli. 50′ ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Al Mapei Stadium, la 5ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Mapei Stadium,si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 57′ Occasioni– Il Gallovede e serveche entra in area e calcia ma Consigli è super in uscita. Dal corner seguente ancora colpo di testa di, Consigli alza in angolo. 55′ Occasione– Colpo di testa del Gallo su azione d’angolo, ottima risposta di Consigli. 50′ ...

OptaPaolo : 82 - Era da 82 giorni che il #Torino non trovava il gol in #SerieA con un giocatore diverso da Belotti: #Linetty a… - SassuoloUS : Sul nostro sito ufficiale puoi leggere il match program di #SassuoloTorino ??? Scaricalo da - RamsM19 : RT @Unyuca: I????| Sassuolo vs Torino - traderxcaso : Ma come si fa a tradare Sassuolo - Torino con tutta quella nebbia!? Non si vedono i giocatori nell’area... ?? #footballtrade #sassuolotorino - stocazzzzzo : @jovinco82 stai vedendo anche tu sassuolo torino? #SASTOR -