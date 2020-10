Sassuolo | sospesa l’attività del settore giovanile maschile | il comunicato

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Ilha annunciato di aver sospeso tutte le attività deldopo alcuni casi di positività Ilha annunciato di aver sospeso tutte le attività deldopo alcuni casi di positività. Ildel club. «Si comunica che a seguito della presenza riscontrata di alcuni casi di positività al Covid-19 in alcune squadre del, la Società, seppur in via precauzionale, ha deciso di sospendere temporaneamente l’attività del. I casi positivi sono stati posti in isolamento fiduciario nel rispetto ...