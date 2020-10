Sant’Agata | Lombardi PD | “Perplessi e imbarazzati dal sindaco e dalla sua maggioranza”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti“Le poche ma emblematiche uscite, in questo primo periodo, dele dell’attuale maggioranza di Palazzo San Francesco lasciano perplessi e spesso”. Così in una nota stampa Renato, capogruppo del Partito Democratico al consiglio comunale di Sant’Agata dei Goti. Prosegue: “Si continuano a trincerare dietro affermazioni quanto mai immature. Ad esempio. Sul territorio comunale da un decennio non si soffre più il problema della carenza idrica se non per guasti o, negli ultimi anni, per qualche criticità emersa, di natura più strutturale, in qualche determinata area o zona. Sia chiaro, però, che l’interruzione dell’erogazione dell’acqua per ore nel centro storico di pochi ...