Rosalinda – Adua Del Vesco rassicura 'non c'è nessun bebè' (Di sabato 24 ottobre 2020) Niente maternità da celebrare nel Grande Fratello Vip. Adua Del Vesco ossia Rosalinda Cannavò ha smentito la voce di questi giorni che la voleva incinta. Tutto è nato da una sua richiesta a mezza voce di un test per la gravidanza che però non era sfuggito ai tanti fan del reality di Canale 5. Un dettaglio mai ben chiarito dalla produzione del GFVip e che però ha fatto sussultare molti. Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco incinta Durante la puntata in onda venerdì 23 ottobre finalmente una dichiarazione chiara e senza possibili equivoci. Adua o come preferisce farsi chiamare adesso, Rosalinda alla luce del lungo percorso che ha effettuato nel GFVip, ha dichiarato: "E' tutto sotto controllo sono solo un po' ...

