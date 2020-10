Roma | forse non era arrivata la sua ora | ragazza si getta sui binari ma il treno le passa sopra senza nemmeno sfiorarla

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Ha davvero dell’incredibile quanto accaduto ieri aalla stazione della metro A San Giovanni. Una donna, intorno alle ore 21.00, ha tentato il suicidio lanciandosi sui: ma ille ètofarleun graffio. Leggi anche: Noto e stimato medico si suicida: era sotto stress per la pandemia Tentato suicidio in metro a: cosa è successo Tutto è accaduto nella serata di giovedì 22 ottobre 2020. La donna, una 28enne di nazionalità ucraina, ha atteso l’arrivo del convoglio per lanciarsi sui; un salto e “l’atterraggio” direttamente al centro delle rotaie in attesa, è inutile girarci attorno, della morte. Quel che ...