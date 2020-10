Rennes, la UEFA apre un’inchiesta sui 5mila tifosi in curva (Di venerdì 23 ottobre 2020) La UEFA ha aperto un’inchiesta sui 5mila tifosi del Rennes presenti in tribuna in Champions League Le immagini dei 5mila tifosi del Rennes presenti in tribuna ammassati e senza mascherine, durante la partita di Champions League contro il Krasnodar, hanno fatto il giro del mondo. E ora la UEFA ha deciso di aprire un’inchiesta su quanto accaduto e sul mancato rispetto delle regole anti-Covid. La commissione disciplinare esaminerà il caso e pronuncerà un verdetto il prossimo 10 novembre. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Laha aperto un’inchiesta suidelpresenti in tribuna in Champions League Le immagini deidelpresenti in tribuna ammassati e senza mascherine, durante la partita di Champions League contro il Krasnodar, hanno fatto il giro del mondo. E ora laha deciso di aprire un’inchiesta su quanto accaduto e sul mancato rispetto delle regole anti-Covid. La commissione disciplinare esaminerà il caso e pronuncerà un verdetto il prossimo 10 novembre. Leggi su Calcionews24.com

