Previsioni Meteo, FOCUS sull'irruzione artica negli USA: temperature fino a -30°C, neve fino in Texas e il pericolo di una devastante tempesta di ghiaccio [MAPPE]

Previsioni Meteo – Una precoce nevicata d'autunno ha già stabilito alcuni record negli Stati Uniti settentrionali, martedì 20 ottobre. Colpiti Montana, le Dakota, Iowa e Minnesota. Il St. Paul International Airport, principale aeroporto delle Twin Cities (Minnesota), ha stabilito un nuovo record con 20,1cm di neve. Il record precedente era di 14cm ma risaliva al 29 ottobre (quindi più avanti nella stagione) di oltre 100 anni fa, nel 1905. In media, le Twin Cities ricevono le prime nevicate misurabili per inizio novembre. Circa 300.000 persone sono rimaste senza energia elettrica in Minnesota a causa di alberi e linee elettriche abbattute per la neve pesante. Ma tutto questo non sarà nulla in confronto a ciò che aspetta gli USA dal weekend e ...

