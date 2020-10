Napoli, i quartieri più colpiti dal Covid sono Scampia, Piscinola e Chiaiano. Meglio al Vomero e Chiaia (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sul Corriere del Mezzogiorno i risultati di uno studio condotto dal Comune di Napoli con l’Università Luigi Vanvitelli sull’incidenza del Covid a Napoli. I quartieri più colpiti risultano essere quelli dell’area nord, forse anche a causa della maggiore promiscuità familiare e delle condizioni di vita più difficili che rendono difficile la prevenzione. Dunque Scampia, Piscinola e Chiaiano, definiti come zona rossa («Area calda»). sono considerati, invece, zona arancione, o “Zona di riscaldamento”, Secondigliano, Miano e San Pietro a Patierno, dove i contagi sono minori ma c’è un incremento percentuale elevato per cui ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sul Corriere del Mezzogiorno i risultati di uno studio condotto dal Comune dicon l’Università Luigi Vanvitelli sull’incidenza del. Ipiùrisultano essere quelli dell’area nord, forse anche a causa della maggiore promiscuità familiare e delle condizioni di vita più difficili che rendono difficile la prevenzione. Dunque, definiti come zona rossa («Area calda»).considerati, invece, zona arancione, o “Zona di riscaldamento”, Secondigliano, Miano e San Pietro a Patierno, dove i contagiminori ma c’è un incremento percentuale elevato per cui ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli quartieri Covid, il contagio a Napoli quartiere per quartiere: alto rischio tra Scampia e Secondigliano InterNapoli.it Papa, matrimonio e famiglia, unioni omosessuali. L'amore della chiesa e di mamma Rosina

La conobbi che era già vecchia, si chiamava Rosina. Iniziammo a frequentarci, ben presto crebbe la fiducia e l’affetto tra noi. Giorno dopo giorno, volle raccontarmi la storia della sua lunga ...

