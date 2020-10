Maria De Filippi è stata l’amante di Maurizio Costanzo? Il racconto dell’ex moglie (Di venerdì 23 ottobre 2020) Non molto tempo fa Maria De Filippi è stata ospite di Mara Venier a Domenica In e ha raccontato alcuni retroscena legati alla sua vita privati. Uno tra i tanti è quando ha confessato che la storia sentimentale con Maurizio Costanzo è iniziata come relazione clandestina. Andiamo a vedere, quindi, quello che ha detto in puntata. All’epoca del loro incontro Costanzo era sposato con Marta Flavi, mentre lei era solo la sua assistente. In qualche modo, però, tra i due è scattata la scintilla e hanno cominciato a frequentarsi. A un certo punto, però, sono stati scoperti. Marta, infatti, aveva sentito una strana conversazione al telefono e ha voluto subito parlare con il marito. Maria, inoltre, ha ammesso di essere ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 23 ottobre 2020) Non molto tempo faDeospite di Mara Venier a Domenica In e ha raccontato alcuni retroscena legati alla sua vita privati. Uno tra i tanti è quando ha confessato che la storia sentimentale conè iniziata come relazione clandestina. Andiamo a vedere, quindi, quello che ha detto in puntata. All’epoca del loro incontroera sposato con Marta Flavi, mentre lei era solo la sua assistente. In qualche modo, però, tra i due è scattata la scintilla e hanno cominciato a frequentarsi. A un certo punto, però, sono stati scoperti. Marta, infatti, aveva sentito una strana conversazione al telefono e ha voluto subito parlare con il marito., inoltre, ha ammesso di essere ...

