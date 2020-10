LIVE F1 | GP Portogallo 2020 in DIRETTA | Charles Leclerc sale in vetta su Sainz e Gasly | quinto Vettel

(Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.38 Hamilton abbassa ancora il limite in 1:19.526 e allunga inconsecondo a 127 millesimi! 12.37sta girando con il fondoma diffusore 2021, mentreha il fondo 2021 con il diffusore attuale. 12.36 Una immagine della pit-lane di Portimao, una pista davvero splendida #F1 #PortugueseGP #Algarve – #FP1 Que sucia y sin grip esta la pista para los cajones pares! Salir de ese lado sera un dolor de cabeza! pic.twitter.com/sd3f7PAzFh — Vivo F1 (@vivof1) October 23,12.35 Testa-coda anche perin curva 14. Il monegasco ha perso la sua vettura al retrotreno ed è finito quasi nella ghiaia. 12.34 Record di Hamilton nel T1, e ...

Clicca qui per leggere il meglio della conferenza stampa piloti del Gp di Portogallo in programma domenica 25 alle ore 14.10.F1 GP Portogallo 2020, PL1: segui la cronaca live delle libere 1 del weekend di Portimao in diretta venerdì 23 ottobre dalle 11.45. Semaforo verde alle 12.00 ...