Libia, raggiunto accordo sul cessate il fuoco permanente all’Onu: “Risultato storico” (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Un risultato storico” e “un importante punto di svolta verso la pace e la stabilità in Libia“. La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia dà notizia su Facebook dell’accordo sul cessate il fuoco permanente in tutta la Libia raggiunto a Ginevra al termine dei colloqui della Commissione Militare Congiunta 5+5. Cinque alti funzionari nominati dal Governo di accordo nazionale di Al-Serraj (GNA) e cinque alti ufficiali nominati dall’Esercito nazionale libico di Haftar (LNA) hanno partecipato ai colloqui, moderati da Ghassan Salamé, rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite e capo della missione di sostegno delle Nazioni Unite in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Un risultato storico” e “un importante punto di svolta verso la pace e la stabilità in“. La Missione di sostegno delle Nazioni Unite indà notizia su Facebook dell’sulilin tutta laa Ginevra al termine dei colloqui della Commissione Militare Congiunta 5+5. Cinque alti funzionari nominati dal Governo dinazionale di Al-Serraj (GNA) e cinque alti ufficiali nominati dall’Esercito nazionale libico di Haftar (LNA) hanno partecipato ai colloqui, moderati da Ghassan Salamé, rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite e capo della missione di sostegno delle Nazioni Unite in ...

euronewsit : Le delegazioni libiche al tavolo negoziale di Ginevra hanno raggiunto un accordo per una tregua permanente. In prec… - Atlantide4world : “Un risultato storico” e “un importante punto di svolta verso la pace e la stabilità in #Libia”. La Missione di sos… - babbuezzu : #Libia crisi verso una soluzione #StephanieWilliams vice rappresentante speciale ONU e capo #UNSMIL ha annunciato c… -

Ultime Notizie dalla rete : Libia raggiunto Libia, raggiunto accordo sul cessate il fuoco permanente all’Onu: “Risultato storico” Il Fatto Quotidiano Libia: firmato a Ginevra l'accordo di cessate il fuoco permanente in tutto il Paese

Lo riferisce la Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil). "Buone notizie notizia per i libici. Oggi è stato raggiunto un accordo storico. Questo risultato segna una svolta importante ...

Onu, accordo sul cessate il fuoco permanente in Libia

(ANSA) - GINEVRA, 23 OTT - Un cessate il fuoco permanente in tutta la Libia è stato raggiunto a Ginevra al termine dei colloqui della Commissione Militare Congiunta 5+5. "Un risultato storico" e "un ...

Lo riferisce la Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil). "Buone notizie notizia per i libici. Oggi è stato raggiunto un accordo storico. Questo risultato segna una svolta importante ...(ANSA) - GINEVRA, 23 OTT - Un cessate il fuoco permanente in tutta la Libia è stato raggiunto a Ginevra al termine dei colloqui della Commissione Militare Congiunta 5+5. "Un risultato storico" e "un ...