L’allarme dei biologi: test veloci in farmacia inaffidabili (Di venerdì 23 ottobre 2020) "L'Ordine nazionale dei biologi, con l'intento primario di tutelare la salute dei cittadini ed in secondo luogo, la professionalità di quanti (biologi, medici, chimici e tecnici di laboratorio) operano presso i laboratori clinici accreditati con il SSN, sta valutando iniziative legali, affinché vengano revocate le disposizioni impartite dai governatori di quelle regioni in cui è stata autorizzata l'esecuzione dei test cosiddetti 'veloci' nelle farmacie".Lo annuncia in una nota, il sen. Vincenzo D'Anna, presidente dell'ONB. "Tali tipi di esami - spiega D'Anna - presentano varie criticità riguardanti la possibilità di falsi negativi e di falsi positivi, sia per l'alta quantità di materiale virale necessario a positivizzarli, sia per la non specificità dei ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 23 ottobre 2020) "L'Ordine nazionale dei, con l'intento primario di tutelare la salute dei cittadini ed in secondo luogo, la professionalità di quanti (, medici, chimici e tecnici di laboratorio) operano presso i laboratori clinici accreditati con il SSN, sta valutando iniziative legali, affinché vengano revocate le disposizioni impartite dai governatori di quelle regioni in cui è stata autorizzata l'esecuzione deicosiddetti '' nelle farmacie".Lo annuncia in una nota, il sen. Vincenzo D'Anna, presidente dell'ONB. "Tali tipi di esami - spiega D'Anna - presentano varie criticità riguardanti la possibilità di falsi negativi e di falsi positivi, sia per l'alta quantità di materiale virale necessario a positivizzarli, sia per la non specificità dei ...

fattoquotidiano : 'LE PERSONE SI INFETTANO IN FILA PER I TEST' “Una delle cose che abbiamo visto anche in questa ultima stagione è ch… - fattoquotidiano : Covid, l’onda dei contagi arriva sulle terapie intensive. Almeno 10 regioni a rischio, dall’Umbria alla Sardegna. T… - Tg3web : In Francia oltre 40.000 casi in un giorno. E gli effetti della crescita costante e ripida dei contagi, ora, si rifl… - fpcapone : Preoccupa l’allarme lanciato dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro in merito alla possibile perdita di o… - sgrampignon : RT @Czinforma: -

Ultime Notizie dalla rete : L’allarme dei Coronoravirus: La Russa, 'giusto allarme non allarmismo' affaritaliani.it