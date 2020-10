Juventus, isolamento concluso: comunicato l’esito dei tamponi (Di venerdì 23 ottobre 2020) La Juventus è tornata in campo contro la Dinamo Kiev dopo aver saltato l’impegno in campionato contro il Napoli per l’ormai celebre querelle che vede coinvolta anche l’ASL campana. La pausa Nazionali ha poi allungato l’attesa dei tifosi prima di rivedere in campo la Vecchia Signora, che nel frattempo ha dovuto fare i conti con alcuni positivi nel gruppo squadra. La famosa bolla tanto cara al presidente Agnelli si è attivata con successo, al netto delle polemiche sul rientro di Ronaldo con il Ministro Spadafora. Oltre al portoghese, alcuni membri dello staff e Weston McKennie sono risultati positivi ed è subito scattato l’isolamento. Il provvedimento fiduciario si è concluso ufficialmente oggi, al termine dei 10 giorni previsti dal protocollo ed è stato ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Laè tornata in campo contro la Dinamo Kiev dopo aver saltato l’impegno in campionato contro il Napoli per l’ormai celebre querelle che vede coinvolta anche l’ASL campana. La pausa Nazionali ha poi allungato l’attesa dei tifosi prima di rivedere in campo la Vecchia Signora, che nel frattempo ha dovuto fare i conti con alcuni positivi nel gruppo squadra. La famosa bolla tanto cara al presidente Agnelli si è attivata con successo, al netto delle polemiche sul rientro di Ronaldo con il Ministro Spadafora. Oltre al portoghese, alcuni membri dello staff e Weston McKennie sono risultati positivi ed è subito scattato l’. Il provvedimento fiduciario si èufficialmente oggi, al termine dei 10 giorni previsti dal protocollo ed è stato ...

