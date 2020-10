Juventus, buone notizie per McKennie: è guarito dal Covid-19 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Weston McKennie era ancora in isolamento domiciliare dopo la positività al Covid-19 riscontrata durante la pausa delle nazionali. Il tampone effettuato oggi dal centrocampista texano è risultato negativo. Altra ottima notizia dopo lo scioglimento della “bolla” di oggi pomeriggio con tutti i giocatori bianconeri tornati alle rispettive abitazioni. L’unico ancora in bilico per le prossime partite è dunque Cristiano Ronaldo. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus: ceduto in prestito, adesso può tornare LEGGI ANCHE: Mercato Juve, Florentino Perez su tutte le furie: "A gennaio vai via" Weston McKennie, centrocampista della JuventusJuventus: McKennie guarito dal Covid-19, è pronto ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Westonera ancora in isolamento domiciliare dopo la positività al-19 riscontrata durante la pausa delle nazionali. Il tampone effettuato oggi dal centrocampista texano è risultato negativo. Altra ottima notizia dopo lo scioglimento della “bolla” di oggi pomeriggio con tutti i giocatori bianconeri tornati alle rispettive abitazioni. L’unico ancora in bilico per le prossime partite è dunque Cristiano Ronaldo. LEGGI ANCHE: Calciomercato: ceduto in prestito, adesso può tornare LEGGI ANCHE: Mercato Juve, Florentino Perez su tutte le furie: "A gennaio vai via" Weston, centrocampista delladal-19, è pronto ...

