Inzaghi: “Con il Bologna gara impegnativa. Milinkovic in dubbio” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha presentato in conferenza stampa la gara di domani sera contro il Bologna. Queste le dichiarazioni più importanti dell’allenatore biancoceleste: “Domani dovremo stare attenti al Bologna, con loro è sempre una gara impegnativa. Dovremo fare la nostra partita e mettere in campo le stesse motivazioni che abbiamo avuto con il Dortmund. Con la Samp forse sono mancate, però la risposta della squadra dopo tre giorni è stata chiara. Turnover? Reina potrebbe giocare, l’ho voluto fortemente. Mentre c’è da valutare Milinkovic Savic che ieri non si è allenato, quindi resta in dubbio. Valuteremo oggi anche le condizioni di Cataldi, Pereira e Armini. Akpa Akpro? Mi è ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il tecnico della Lazio, Simone, ha presentato in conferenza stampa ladi domani sera contro il. Queste le dichiarazioni più importanti dell’allenatore biancoceleste: “Domani dovremo stare attenti al, con loro è sempre una. Dovremo fare la nostra partita e mettere in campo le stesse motivazioni che abbiamo avuto con il Dortmund. Con la Samp forse sono mancate, però la risposta della squadra dopo tre giorni è stata chiara. Turnover? Reina potrebbe giocare, l’ho voluto fortemente. Mentre c’è da valutareSavic che ieri non si è allenato, quindi resta in dubbio. Valuteremo oggi anche le condizioni di Cataldi, Pereira e Armini. Akpa Akpro? Mi è ...

