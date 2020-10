In uscita l'11 dicembre McCartney III, il terzo album della sua trilogia (Di venerdì 23 ottobre 2020) Non c'è due, senza tre: prima ' McCartney nel 1970, poi McCartney II nel 1980, e infine McCartneny III nel 2020 - che sarà disponibile dall'11 dicembre. Si completa così la trilogia dei classici di ... Leggi su globalist (Di venerdì 23 ottobre 2020) Non c'è due, senza tre: prima 'nel 1970, poiII nel 1980, e infine McCartneny III nel 2020 - che sarà disponibile dall'11. Si completa così ladei classici di ...

StampaTorino : Ecco com’era Torino nel secolo scorso, 7 volumi in uscita con La Stampa ogni martedì dal 1° dicembre - presanellarete : RT @StampaTorino: Ecco com’era Torino nel secolo scorso, 7 volumi in uscita con La Stampa ogni martedì dal 1° dicembre - quodlibet_ : RT @ospiteingrato: Siamo felici di segnalare l’uscita per @quodlibet_ del volume Fortini ’17. Atti del convegno di studi di Padova, 11-12… - infoitcultura : Paul McCartney | l'album “McCartney III” in uscita l'11 dicembre - infoitcultura : Paul McCartney: il nuovo album 'McCartney III' in uscita l'11 dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : uscita dicembre Paul McCartney: il nuovo album "McCartney III" in uscita l'11 dicembre Spettacoli News “ULTIMO ADDIO” È IL NUOVO SINGOLO ROCK DI JACK JASELLI

Nel dicembre 2017 partecipa al format “Due Di Uno” su Fox ... ricevendo la “Targa Giorgio Calabrese” come Migliore Autore. Il Novembre 2018 segna l'uscita di “Torno A Casa”, il primo lavoro in ...

Paul McCartney | l'album “McCartney III” in uscita l'11 dicembre

Ogni giorno iniziavo a registrare con lo strumento su cui avevo scritto la canzone e poi, gradualmente, stratificavo il tutto. In breve tempo un’eclettica raccolta di canzoni spontanee ha dato vita a ...

Nel dicembre 2017 partecipa al format “Due Di Uno” su Fox ... ricevendo la “Targa Giorgio Calabrese” come Migliore Autore. Il Novembre 2018 segna l'uscita di “Torno A Casa”, il primo lavoro in ...Ogni giorno iniziavo a registrare con lo strumento su cui avevo scritto la canzone e poi, gradualmente, stratificavo il tutto. In breve tempo un’eclettica raccolta di canzoni spontanee ha dato vita a ...