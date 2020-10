Il libro di Speranza sul Covid imbarazza il governo. Bloccata l’uscita fino a nuova data. Ecco perché (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il libro di Roberto Speranza sul Covid sarebbe dovuto arrivare ieri nelle librerie. Già il titolo in questi giorni drammatici suona un po’ come una beffa: ‘Perché guariremo‘. L’uscita è stata però stoppata: il libro “subirà un ritardo nella data di messa in vendita”, precisa una nota di Massimo Pellegrino, direttore commerciale Giangiacomo Feltrinelli Editore. La Feltrinelli: tenete il libro di Speranza in magazzino “Invitiamo i librai a non rendere il libro, ma a tenerlo nei propri magazzini, fino a quando, auspicabilmente in tempi brevissimi, verrà comunicata la nuova data di messa in vendita”, prosegue la ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ildi Robertosulsarebbe dovuto arrivare ieri nelle librerie. Già il titolo in questi giorni drammatici suona un po’ come una beffa: ‘Perché guariremo‘. L’uscita è stata però stoppata: il“subirà un ritardo nelladi messa in vendita”, precisa una nota di Massimo Pellegrino, direttore commerciale Giangiacomo Feltrinelli Editore. La Feltrinelli: tenete ildiin magazzino “Invitiamo i librai a non rendere il, ma a tenerlo nei propri magazzini,a quando, auspicabilmente in tempi brevissimi, verrà comunicata ladi messa in vendita”, prosegue la ...

