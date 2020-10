GP Portogallo | Ferrari quarta con Leclerc | Bottas domina anche le seconde libere

monica_vecchi : F1, GP Portogallo: prove libere a Bottas e buona Ferrari con Leclerc 4° e Vettel 6° | Sky Sport - paoloangeloRF : Formula 1, GP Portogallo: prove libere a Bottas e buona Ferrari con Leclerc 4° e Vettel 6° | Sky Sport - News_Auto_cars : Formula 1 – PL2 GP Portogallo: Ferrari ( VIDEO ) - Graftechweb : Formula 1 – PL2 GP Portogallo: Ferrari ( VIDEO ) - newseffe1 : Formula 1 – PL2 GP Portogallo: Ferrari ( VIDEO ) -

Ultime Notizie dalla rete : Portogallo Ferrari

PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) - Valtteri Bottas firma il tempo ... Buoni segnali anche per le Ferrari di Charles Leclerc (quarto) e Sebastian Vettel (sesto), mentre é solamente ottavo il leader ...Newsf1.it è un sito senza scopo di lucro completamente gratuito. Questo sito inoltre non rappresenta una testata giornalistica e non può quindi considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge ...