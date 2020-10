Giro d’Italia 2020, pagelle di oggi: la brutta immagine del gruppo oscura il capolavoro di Josef Cerny (Di venerdì 23 ottobre 2020) Quella di oggi è stata una giornata ricca di polemiche, con la ribellione del gruppo davanti alle condizioni e la lunghezza della diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2020 da Morbegno ad Asti. Anzi, l’Abbiategrasso-Asti, nei suoi 120 chilometri degni di una gara da dilettanti (o forse meno) che il gruppo, contro ogni logica e nella sua completa assurdità, ha affrontato prendendosi gioco degli organizzatori dal primo all’ultimo momento. Dopo aver ottenuto il contentino, la riduzione della tappa, tra un rimbalzo qua e là delle responsabilità, il tutto si è concluso con l’attesa infinita del plotone della maglia rosa, arrivato ad Asti alle prime luci della sera, in una bella e soddisfacente passerella a dir poco imbarazzante. ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) Quella diè stata una giornata ricca di polemiche, con la ribellione deldavanti alle condizioni e la lunghezza della diciannovesima tappa deld’Italiada Morbegno ad Asti. Anzi, l’Abbiategrasso-Asti, nei suoi 120 chilometri degni di una gara da dilettanti (o forse meno) che il, contro ogni logica e nella sua completa assurdità, ha affrontato prendendosi gioco degli organizzatori dal primo all’ultimo momento. Dopo aver ottenuto il contentino, la riduzione della tappa, tra un rimbalzo qua e là delle responsabilità, il tutto si è concluso con l’attesa infinita del plotone della maglia rosa, arrivato ad Asti alle prime luci della sera, in una bella e soddisfacente passerella a dir poco imbarazzante. ...

giroditalia : Buonanotte dal Giro d'Italia ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - giroditalia : ??? A legend that comes from afar. It’s Stelvio climb day, once again the judge of #Giro. ??? Una leggenda che nasc… - giroditalia : ???The extraordinary feat of @cernyjosef. Watch now the Last Km of Stage 19 #Giro d’Italia 2020! ???L'impresa di… - melusina_light : Scusate ma finché la gente continua a vedere in tv il campionato di calcio, il giro d'Italia e altre amene superflu… - provinciadiasti : Lanfranco: la Provincia rESISTE -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Marcianise, in mezza Italia spacciatori e pusher cadono nella rete dei Carabinieri l'eco di caserta