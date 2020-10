F1, GP Portogallo 2020: incidente incredibile tra Verstappen e Stroll, libere 2 sospese (VIDEO) (Di venerdì 23 ottobre 2020) incidente incredibile tra Max Verstappen e Lance Stroll nel corso della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Portogallo di Formula 1. I due nel finale delle FP2 entrano in rotta di collisione: il pilota della Racing Point è davanti e sembra rallentare ma non si sposta dalla traiettoria, l’olandese della Red Bull non capisce le intenzioni del canadese e lo tampona. Sessione sospesa dopo le bandiere rosse, probabilmente salta la simulazione qualifica appena si potrà tornare in pista visto che mancano pochi minuti. Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020)tra Maxe Lancenel corso della seconda sessione di provedel Gran Premio didi Formula 1. I due nel finale delle FP2 entrano in rotta di collisione: il pilota della Racing Point è davanti e sembra rallentare ma non si sposta dalla traiettoria, l’olandese della Red Bull non capisce le intenzioni del canadese e lo tampona. Sessione sospesa dopo le bandiere rosse, probabilmente salta la simulazione qualifica appena si potrà tornare in pista visto che mancano pochi minuti.

SkySportF1 : ?? Bandiera rossa a Portimao ?? (-40’ ?? #FP2) In fiamme l'AlphaTauri di Gasly Il LIVE ? - SkySportF1 : ?? Bottas martella già da subito ? (?? #FP1) ? Leclerc si gioca il 3° posto con le Red Bull I tempi ?… - Rinaldi_euro : El Pais: 'La Spagna rinuncia (per ora) ai prestiti del Recovery fund, prenderà solo le sovvenzioni. Portogallo e It… - sportface2016 : #F1 #PortugueseGP, incredibile incidente tra #Verstappen e #Stroll: sospese le libere 2, il video - UgoBaroni : RT @SkySportF1: ?? Seconda bandiera rossa (-20’ ?? #FP2) Contatto Stroll-Verstappen in curva 1: il canadese finisce nella ghiaia Il LIVE ? ht… -