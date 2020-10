F1 GP Portimao 2020, Leclerc: “Pista fantastica, nostro passo sembra promettente” (Di venerdì 23 ottobre 2020) “E’ sembrata una giornata molto positiva. Aspettiamo e vediamo, non abbiamo girato molto con un alto carico di carburante. Sarà una sorpresa vedere domani quanto saremo forti, però il passo da qualifica sembra promettente”. Lo ha detto il pilota della Ferrari Charles Leclerc, quarto al termine della prima giornata di libere del Gp di Portogallo. “La pista è estremamente scivolosa, il posteriore della macchina si muove ovunque ma questo rende le cose ancora migliori – ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport – Il tracciato è fantastico, ci sono voluti parecchi giri per entrare in ritmo perché non si vede il punto di corda delle curve”. Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020) “E’ta una giornata molto positiva. Aspettiamo e vediamo, non abbiamo girato molto con un alto carico di carburante. Sarà una sorpresa vedere domani quanto saremo forti, però ilda qualificapromettente”. Lo ha detto il pilota della Ferrari Charles, quarto al termine della prima giornata di libere del Gp di Portogallo. “La pista è estremamente scivolosa, il posteriore della macchina si muove ovunque ma questo rende le cose ancora migliori – ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport – Il tracciato è fantastico, ci sono voluti parecchi giri per entrare in ritmo perché non si vede il punto di corda delle curve”.

