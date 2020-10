Entra in scena PERTURBAZIONE: meteo in peggioramento, ecco le previsioni (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sta per finire il dominio dell’alta pressione che negli ultimi giorni ha protetto gran parte d’Italia, garantendo meteo diffusamente stabile. Ora l’anticiclone sta subendo l’erosione lungo il bordo occidentale, dettato dalla penetrazione di una saccatura atlantica. Le condizioni sono in netto peggioramento a partire dal Nord-Ovest, per l’ingresso della parte attiva del sistema perturbato. Le piogge guadagneranno pian piano terreno, nonostante l’ostacolo opposto dall’anticiclone che proverà a resistere dinanzi all’assalto della PERTURBAZIONE. Il fronte è atteso progredire lentamente verso est, scalzando gradualmente l’anticiclone anche dal resto d’Italia. Le temperature sono previste in netto nelle zone coinvolte dal peggioramento e ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sta per finire il dominio dell’alta pressione che negli ultimi giorni ha protetto gran parte d’Italia, garantendodiffusamente stabile. Ora l’anticiclone sta subendo l’erosione lungo il bordo occidentale, dettato dalla penetrazione di una saccatura atlantica. Le condizioni sono in nettoa partire dal Nord-Ovest, per l’ingresso della parte attiva del sistema perturbato. Le piogge guadagneranno pian piano terreno, nonostante l’ostacolo opposto dall’anticiclone che proverà a resistere dinanzi all’assalto della. Il fronte è atteso progredire lentamente verso est, scalzando gradualmente l’anticiclone anche dal resto d’Italia. Le temperature sono previste in netto nelle zone coinvolte dale ...

