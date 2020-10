Elisa Isoardi | un brutto infortunio la mette ko | che sfortuna | VIDEO (Di venerdì 23 ottobre 2020) Per Elisa Isoardi c’è ancora da fare i conti con la malasorte. La presentatrice tv incappa in un incidente fisico ed ora è ridotta così. Visualizza questo post su Instagram Ciao ragazzi, innanzitutto grazie a tutti per il vostro interessamento… purtroppo questa mattina non riuscivo neanche a poggiare la caviglia per terra quindi … L'articolo Elisa Isoardi un brutto infortunio la mette ko che sfortuna VIDEO proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 23 ottobre 2020) Perc’è ancora da fare i conti con la malasorte. La presentatrice tv incappa in un incidente fisico ed ora è ridotta così. Visualizza questo post su Instagram Ciao ragazzi, innanzitutto grazie a tutti per il vostro interessamento… purtroppo questa mattina non riuscivo neanche a poggiare la caviglia per terra quindi … L'articolounlako cheproviene da YesLife.it.

RitaC70 : BALLANDO SENZA PACE, ELISA ISOARDI INGESSATA: 'SABATO COME FACCIAMO?' - Italia_Notizie : Elisa Isoardi (dolorante) torna a Ballando. Ma c'è una novità - gianlu_79 : RT @bubinoblog: ELISA ISOARDI: SABATO SARÒ IN PISTA A BALLANDO, NON MI FERMA NESSUNO! - bubinoblog : ELISA ISOARDI: SABATO SARÒ IN PISTA A BALLANDO, NON MI FERMA NESSUNO! - MFerraglioni : Elisa Isoardi ballerà a Ballando con le Stelle sabato prossimo? Ecco quello che penso...#BallandoConLeStelle -