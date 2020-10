Dopo 14 anni riapre a Roma l’Arena Teatro Torbellamonaca (Di venerdì 23 ottobre 2020) ROMA – A quattordici anni dal suo ultimo spettacolo ha riaperto l’Arena del Teatro di Torbellamonaca con un programma, firmato Festa del Cinema di Roma e Museo delle Periferie, che si svolgerà da oggi a domenica. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha inaugurato la riapertura insieme al vicesindaco con delega alla Crescita culturale, Luca Bergamo, al presidente del Municipio VI, Roberto Romanella, alla presidente della Fondazione Cinema per Roma, Laura Delli Colli, al direttore artistico della Festa del Cinema di Roma, Antonio Monda, e ad Alessandro Benvenuti, direttore artistico del Teatro di Tor Bella Monaca. Leggi su dire (Di venerdì 23 ottobre 2020) ROMA – A quattordici anni dal suo ultimo spettacolo ha riaperto l’Arena del Teatro di Torbellamonaca con un programma, firmato Festa del Cinema di Roma e Museo delle Periferie, che si svolgerà da oggi a domenica. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha inaugurato la riapertura insieme al vicesindaco con delega alla Crescita culturale, Luca Bergamo, al presidente del Municipio VI, Roberto Romanella, alla presidente della Fondazione Cinema per Roma, Laura Delli Colli, al direttore artistico della Festa del Cinema di Roma, Antonio Monda, e ad Alessandro Benvenuti, direttore artistico del Teatro di Tor Bella Monaca.

