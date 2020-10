Covid, Mara Maionchi contagiata (Di venerdì 23 ottobre 2020) La produttrice discografica Mara Maionchi è stata ricoverata in ospedale in condizioni non gravi dopo essere risultata positiva al coronavirus. Mara Maionchi positiva al coronavirus: è stata ricoverata in ospedale su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 23 ottobre 2020) La produttrice discograficaè stata ricoverata in ospedale in condizioni non gravi dopo essere risultata positiva al coronavirus.positiva al coronavirus: è stata ricoverata in ospedale su Notizie.it.

Unf_Tweet : - mara_pi56633301 : RT @CORBULONE1: @RadioSavana basta confrontare i giornali FR online con quelli IT: In FR il Covid è una delle notizie principali ma quasi m… - mara_pi56633301 : RT @AntonioSocci1: «Il Covid si cura, ma si stanno trascurando tumori e infarti» - laldaferrari : RT @fabribertuzzi: @mara_carfagna Partiamo da piccole cose possibili. Ad esempio trovo scandaloso che in Lombardia non sia disponibile il v… - mara_pi56633301 : RT @sono_farmaci: Stanno morendo persone IN CASA PROPRIA. Oggi, non domani, non è una previsione del Gimbe o di Ricciardi su ipotetici mil… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Mara Coronavirus, ultime notizie. Piemonte, da lunedì coprifuoco notturno. Lombardia, Fontana: 5mila nuovi casi. De Luca: chiudiamo tutto per 30-40 giorni Il Sole 24 ORE Mara Maionchi positiva al coronavirus: è stata ricoverata in ospedale

La produttrice discografica Mara Maionchi è stata ricoverata in ospedale in condizioni non gravi dopo essere risultata positiva al coronavirus. La produttrice discografica e talent scout Mara Maionchi ...

Mara Maionchi positiva al covid 19, ricoverata in ospedale: le ultime

Dobbiamo purtroppo darvi un’altra brutta notizia, con la speranza che le condizioni di salute di Mara Maionchi non peggiori, e facendole un grande in bocca al lupo! La produttrice è risultata positiva ...

La produttrice discografica Mara Maionchi è stata ricoverata in ospedale in condizioni non gravi dopo essere risultata positiva al coronavirus. La produttrice discografica e talent scout Mara Maionchi ...Dobbiamo purtroppo darvi un’altra brutta notizia, con la speranza che le condizioni di salute di Mara Maionchi non peggiori, e facendole un grande in bocca al lupo! La produttrice è risultata positiva ...