Coronavirus | De Luca al governo | “Serve lockdown totale | Campania muoverà in questa direzione”

(Di venerdì 23 ottobre 2020) NAPOLI – Serve un "lockdown totale". È l'appello che il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, rivolge al governo. "I dati attuali sul contagio – sostiene – rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale. È necessario chiudere tutto, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni essenziali (industria, agricoltura, edilizia, agro-alimentare, trasporti). È indispensabile bloccare la mobilità tra regioni e intercomunale. Non si vede francamente quale efficacia possano avere in questo contesto misure limitate. In ogni caso – conclude – la Campania si muoverà in questa direzione a brevissimo".