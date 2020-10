Conte | “Lockdown da scongiurare” Renzi | “Ecco cosa non funziona nella gestione dell’emergenza”

Leggi su blogo

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Interventi mirati e blocchi locali sì, un nuovo lockdown totale no. Il presidente del Consiglio Giuseppesta provando in tutti i modi a scongiurare un secondo blocco generale delle attività, mettendosi anche contro membri del suo governo e ignorando la lettera-appello di 100 scienziati ad intervenire subito con misure drastiche per fermare la diffusione dei contagi, che tradotto significa lockdown totale. Intervenuto al Festival del Lavoro, il premier ha detto: “Dobbiamo scongiurare un secondo lockdown generalizzato, per questo rimaniamo vigili e pronti a intervenire dove necessario”.di fronte alla “crescente preoccupazione per l’aumento dei contagi in Europa e Italia” ha spiegato che “è prioritario tutelare la salute” anche perché – come sottolineato dallo ...