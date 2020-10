Campania | cittadini in rivolta contro le restrizioni | ecco i video delle proteste

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Si fa davvero pesante l’aria in, dove si è passati dal coprifuoco al lockdown nel giro di pochissimi giorni. Isono stanchi, esasperati, preoccupati per il loro futuro. Preoccupati non per il Covid, che per loro sembra essere il “male minore”, ma per il loro lavoro, le attività in cui hanno investito tutto. Così da ieri sono iniziate le rivolte. Migliaia di persone, in diverse città, che sono scese in strada per protestareleconsiderate esagerate. IinNeiseguenti sono raccolte le immaginidove, addirittura, anche la polizia si è rifiutata di intervenire e si ...