Camera Commercio | con ‘Premio Roma’ in gara migliori formaggi Lazio

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma – Ultimi giorni per iscriversi al “Premio Roma”, il concorso per irealizzati nel. Inoltre, per favorire un percorso di conoscenza e confronto per le imprese regionali con le eccellenze nazionali ed estere, e’ prevista l’assegnazione di alcuni riconoscimenti per irealizzati non solo da imprese locali ma anche da imprese provenienti dal territorio nazionale ed estero. L’intento del Concorso e’ quello di: valorizzare iprovenienti dai diversi ambiti regionali per favorirne la conoscenza e rafforzarne la presenza nei mercati nazionali ed esteri, premiando i prodotti di qualita’ che possano al tempo stesso conseguire l’apprezzamento dei consumatori; far ...