Borsa di New York apre cauta

(Di venerdì 23 ottobre 2020) (TeleBorsa) – Wall Street avvia gli scambi all'insegna della cautela, penalizzata anche dal settore tech, dove Intel sconta risultati deludenti annunciati ieri sera. Il Dow Jones sostanzialmente stabile a 28.412 punti, mentre l'S&P-500 avanza a 3.464 punti. Pressoché invariato il Nasdaq 100 (+0,01%); leggermente positivo l'S&P 100 (+0,22%). Materiali (+0,87%), energia (+0,80%) e beni industriali (+0,57%) in buona luce sul listino S&P 500. In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, DOW (+1,72%), Chevron (+1,05%), United Health (+1,01%) e Pfizer (+0,99%). Fra i peggiori Intel, che apre la seduta in ribasso dell'11,19%. Crolla American Express, con una flessione del 3,40%. Tra i best performers del Nasdaq 100, Mattel (+8,51%), Gilead Sciences (+3,69%), Vodafone (+1,79%) e ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 23 ott - Apertura in lieve rialzo a Wall Street, in attesa dei potenziali nuovi aiuti per l'economia statunitense e con l'attenzione che resta sul Covid-19.

