Barcellona-Real Madrid | Zidane | «Io a rischio? Lo si diceva anche l’anno scorso»

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Zinedinepresenta la sfida aldi domani pomeriggio: ecco le dichiarazioni del tecnico delZinedineha presentato in conferenza stampa la sfida di domani tra. Le sue parole. IL MOMENTO – «Non mi piace fare la vittima, ogni partita ha la sua storia ed è il bello del calcio. I momenti difficili capitano, ma la cosa bella è che puoi uscirne fuori e cambiare la situazione. Sappiamo che possiamo cambiare la situazione tutti insieme e vogliamo fare una bella partita. Però non vivo nel passato». A– «E’ quello che si dice, come siun anno fa o durante la mia prima esperienza qui. Quello che devo ...

Buone notizie per Ronald Koeman. Il tecnico del Barcellona infatti ha recuperato Jordi Alba per il Clasico e il terzino è stato così convocato per la sfida contro il Real Madrid in programma domani.Battere il Barcellona è il modo migliore per ribaltare la situazione ma semplicemente perchè è la partita che ci aspetta domani. Ogni gara ha la sua storia, il bello del calcio è che puoi ...