Atac, i bus scioperano. Ma la motivazione è assurda (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ai tempi della pandemia di coronavirus succede anche questo nella Capitale. Gli autobus dell'Atac scioperano gettando nel caos migliaia di pendolari ma fin qui nulla di strano per i romani. Di incredibile invece una delle motivazioni alla base dello stop del 23 ottobre. A Roma infatti il venerdì di passione sugli autobus Atac è andato in scena perché i dipendenti protestavano contro la "guerra e la corsa agli armamenti" come sottolinea anche Riccardo Magi di + Europa. Visualizza questo post su Instagram ... Leggi su iltempo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ai tempi della pandemia di coronavirus succede anche questo nella Capitale. Gli autobus dell'gettando nel caos migliaia di pendolari ma fin qui nulla di strano per i romani. Di incredibile invece una delle motivazioni alla base dello stop del 23 ottobre. A Roma infatti il venerdì di passione sugli autobusè andato in scena perché i dipendenti protestavano contro la "guerra e la corsa agli armamenti" come sottolinea anche Riccardo Magi di + Europa. Visualizza questo post su Instagram ...

tempoweb : #Atac I bus scioperano a #Roma Ma il motivo è assurdo - agoacciaio : RT @giulianobernar7: coso S.Sottile ex merdaset mo RAI voleva fare lo sborrone bus ATAC prende fuoco inzuppa il biscottino HastatolaRaggi s… - VMG_volpe : RT @Seph_88: Un plauso all'Atac per la sua accurata sanificazione anti-covid a bordo dei propri bus - cmnit : I lanzichenecchi di Carlo V che mettono a fuoco i bus ATAC di Roma ?? @zdizoro @welikeduel #propagandalive - FrancescoGardi8 : @Scacciavillani I successi di ATAC: 'Atac, incendi bus: casi in calo del 65% rispetto al 2018' ??????… -

Ultime Notizie dalla rete : Atac bus Assembramenti su bus e metro, Atac rassicura: "Trasporti in sicurezza, norme anti covid rispettate" RomaToday Roma, sciopero degli autobus Atac. Ma spunta la motivazione è assurda: guerra e corsa agli armamenti

Ai tempi della pandemia di coronavirus succede anche questo nella Capitale. Gli autobus dell'Atac scioperano gettando nel caos migliaia di pendolari ma fin qui nulla di strano per i romani. Di ...

Roma, i bus Atac continuano a bruciare ma l’Azienda rassicura: «Casi in calo del 65%». Ecco la lista dei ‘flambus’

Continuano a bruciare i mezzi Atac a Roma ma l’Azienda rassicura nei numeri che sarebbero “in calo“. «Con il bus andato in fiamme oggi a piazza Pio XI sono complessivamente otto i casi di vetture dist ...

Ai tempi della pandemia di coronavirus succede anche questo nella Capitale. Gli autobus dell'Atac scioperano gettando nel caos migliaia di pendolari ma fin qui nulla di strano per i romani. Di ...Continuano a bruciare i mezzi Atac a Roma ma l’Azienda rassicura nei numeri che sarebbero “in calo“. «Con il bus andato in fiamme oggi a piazza Pio XI sono complessivamente otto i casi di vetture dist ...