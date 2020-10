“Anche la Pirro ha bisogno di una parte dei locali liberati dal Tribunale”

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 23 ottobre 2020) di Monica De Santis “Tra l’amministrazione comunale di Salerno e la Provincia c’è grande intesa e piena collaborazione”…. così Eva Avossa, assessore alla pubblica istruzione del Comune di Salerno interviene dopo che da giorni è stata più volta chiamata in causa nella vicenda del “Liceo Regina Margherita”. “Pur avendo come competenza le scuole di primo grado – ha precisato l’Avossa – da sempre ho cercato, come potevo, di collaborare con i dirigenti scolastici delle scuole di secondo grado e con la provincia di Salerno. L’ho fatto perchè si tratta comunque di scuole che risiedono nel nostro comune e se potevo dare una mano non mi sono mai tirata indietro”. Non si è mai tirata indietro l’assessore Avossa e non l’ha fatto neanche questa volta cercando di ...