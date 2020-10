Anche il Piemonte introduce il coprifuoco dalle 23 alle 5 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Non entra in vigore immediatamente ma da lunedì prossimo l’ordinanza della Regione Piemonte per il coprifuoco. Si allunga la lista di regioni che hanno deciso di chiudere i cittadini in casa nelle ore serali e notturne per cercare di arginare l’ondata crescente di contagi che oggi ha portato l’Italia a contare oltre 19 mila nuovi casi in sole 24 ore. Anche in Piemonte non sarà possibile uscire negli orari notturno salvo urgenze o motivi di lavoro. LEGGI Anche >>> De Luca mostra la tac di un 37enne al Cotugno: «Senza il ventilatore sarebbe morto» Dopo la Lombardia arriva il coprifuoco Piemonte Da lunedì in Piemonte sarà vietato uscire dalle ore 23 ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Non entra in vigore immediatamente ma da lunedì prossimo l’ordinanza della Regioneper il. Si allunga la lista di regioni che hanno deciso di chiudere i cittadini in casa nelle ore serali e notturne per cercare di arginare l’ondata crescente di contagi che oggi ha portato l’Italia a contare oltre 19 mila nuovi casi in sole 24 ore.innon sarà possibile uscire negli orari notturno salvo urgenze o motivi di lavoro. LEGGI>>> De Luca mostra la tac di un 37enne al Cotugno: «Senza il ventilatore sarebbe morto» Dopo la Lombardia arriva ilDa lunedì insarà vietato uscireore 23 ...

TgLa7 : #Covid_19: anche il Piemonte introduce il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino, a partire da lunedì 26 ottobre - rtl1025 : ?? Via libera al #coprifuoco notturno anche in #Piemonte. Sarà dalle 23 alle 5 del mattino, secondo quanto si appren… - TgrRai : #coronavirus. Aumento esponenziale di tamponi e contagi mette in crisi il sistema di tracciamento e diagnostica del… - Romanito_21 : RT @rtl1025: ?? Via libera al #coprifuoco notturno anche in #Piemonte. Sarà dalle 23 alle 5 del mattino, secondo quanto si apprende, e verrà… - danieledv79 : RT @SkyTG24: Covid, anche il Piemonte introduce le chiusure notturne -