Alzano Lombardo, pm Bergamo: 'Epidemia colposa aggravata dalle morti' (Di venerdì 23 ottobre 2020) commenta Tgcom24 E' aggravato 'dalla morte di più persone' il reato di Epidemia colposa contestato dalla Procura di Bergamo nel filone sull'ospedale di Alzano Lombardo. L'inchiesta vede indagati l'ex direttore ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 23 ottobre 2020) commenta Tgcom24 E' aggravato 'dalla morte di più persone' il reato dicontestato dalla Procura dinel filone sull'ospedale di. L'inchiesta vede indagati l'ex direttore ...

petergomezblog : Coronavirus, i pm di Bergamo: “L’ospedale di Alzano Lombardo non fu completamente sanificato” - marco_veracini : RT @AlRobecchi: Lo dicevamo alla fine di febbraio, lo dicevamo in marzo (e Francesca più forte di tutti) che quelle prese ad Alzano Lombard… - VincentManci69 : RT @AlRobecchi: Lo dicevamo alla fine di febbraio, lo dicevamo in marzo (e Francesca più forte di tutti) che quelle prese ad Alzano Lombard… - demofiliaco : RT @AlRobecchi: Lo dicevamo alla fine di febbraio, lo dicevamo in marzo (e Francesca più forte di tutti) che quelle prese ad Alzano Lombard… - carloarbini51 : RT @AlRobecchi: Lo dicevamo alla fine di febbraio, lo dicevamo in marzo (e Francesca più forte di tutti) che quelle prese ad Alzano Lombard… -